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Прошли очередные матчи отборочного турнира ЧМ 2018

2017-10-09 09:23 | www.oxu.az | 5

Состоялись очередные матчи в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.  Как передает Oxu.Az, встречи прошли в группах C, E и F.   Отборочный турнир ЧМ-2018 Европейская зона
X тур, 8 октября
 
Группа E
 
Польша - Черногория - 4:2 
Дания - Румыния - 1:1 
Казахстан - Армения - 1:1 
 
Группа F
 
Литва - Англия - 0:1 
Словения - Шотландия - 2:2 
Словакия - Мальта - 3:0 
 
Группа C
 
Германия - Азербайджан - 5:1 
Норвегия - Северная Ирландия - 1:0 
Чехия - Сан-Марино - 5:0   Э.А.

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