Прошли очередные матчи отборочного турнира ЧМ 2018

2017-10-09 09:23 | www.oxu.az | 5

Состоялись очередные матчи в рамках отборочного турнира ЧМ-2018. Как передает, встречи прошли в группах C, E и F.Польша - Черногория - 4:2Дания - Румыния - 1:1Казахстан - Армения - 1:1Литва - Англия - 0:1Словения - Шотландия - 2:2Словакия - Мальта - 3:0Германия - Азербайджан - 5:1Норвегия - Северная Ирландия - 1:0Чехия - Сан-Марино - 5:0