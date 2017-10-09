Прошли очередные матчи отборочного турнира ЧМ 2018
2017-10-09 09:23 | www.oxu.az | 5
Состоялись очередные матчи в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.
Как передает Oxu.Az
, встречи прошли в группах C, E и F.
Отборочный турнир ЧМ-2018
Европейская зона
X тур, 8 октября
Группа E
Польша - Черногория - 4:2
Дания - Румыния - 1:1
Казахстан - Армения - 1:1
Группа F
Литва - Англия - 0:1
Словения - Шотландия - 2:2
Словакия - Мальта - 3:0
Группа C
Германия - Азербайджан - 5:1
Норвегия - Северная Ирландия - 1:0
Чехия - Сан-Марино - 5:0
Э.А.