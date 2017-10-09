Массовая драка в Баку, избиты трое братьев

2017-10-09 09:27 | www.oxu.az | 5

В Баку произошла массовая драка, есть пострадавшие

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, массовая драка произошла в Сабунчинском районе столицы.

В поселке Рамана между 33-летним Гурбановым Ниямеддином Муса оглу и его знакомым завязался спор, который перерос в драку. В результате 14 человек нанесли тяжелые повреждения Н.Гурбанову, его братьям - 29-летнему Гурбанову Шахмару и 25-летнему Гурбансою Мамеду. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется следствие.

А.С.

