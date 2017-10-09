В Туркменистане проходит ежегодный Совет старейшин

2017-10-09 09:24 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В этрапе (районе) Ак бугдай Ахалского велаята (области) центрального региона Туркменистана в понедельник открылось заседание Совета старейшин, сообщает источник, близкий к организации мероприятия.

Совет собирается ежегодно для обсуждения вопросов государственного масштаба и выполняет функции совещательного органа.



Ежегодные заседания такого формата необходимы, как было отмечено в соответствующем указе президента, "в соответствии с демократическими принципами и традициями туркменского общества, а также в целях использования богатого жизненного опыта старейшин в укреплении единства народа, в совместном обсуждении и решении актуальных вопросов государственного строительства".

(Автор: Гусейн Гасанов)