Действия Трампа грозят третьей мировой войной

2017-10-09 09:30 | www.oxu.az | 6

Американской сенатор Боб Коркер считает, что действия, которые президент США Дональд Трамп предпринимает на посту главы государства, могут привести к "третьей мировой войне, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом политик, возглавляющий комитет по иностранным делам Сената США, заявил в интервью The New York Times.

По словам Коркера, Трамп относится к своим обязанностям главы государства, "будто это реалити-шоу".

Сенатор заявил в интервью, что безрассудное поведение президента по отношению к другим странам может поставить США "на путь к третьей мировой войне".

"Он тревожит меня, - сказал законодатель. - Он должен тревожить каждого, кто переживает за нашу страну".

Не приведя конкретных примеров, Коркер утверждал, что Трамп неоднократно вредил дипломатическим усилиям США на международной арене с помощью своих высказываний в Twitter.

"Я знаю, что, публикуя вещи в Twitter, он несколько раз вредил Соединенным Штатам в том, что касается переговоров, которые шли в тот момент", - сказал сенатор.

После победы Трампа на выборах 65-летнего Коркера называли одним из претендентов на пост госсекретаря.

Позже сенатор активно поддерживал предложенную в итоге президентом кандидатуру Тиллерсона.

В целом Коркер, который, как и Трамп, является республиканцем, приветствовал принимаемые главой государства решения, однако минувшим летом он упрекнул его в некомпетентности, вызвав в свой адрес критику со стороны Белого дома.

Н.Г.