Макрон по приглашению Путина посетит ПМЭФ

2017-10-09 09:38 | www.trend.az | 7

Елисейский дворец принял предложение российских властей о приезде президента Франции Эммануэля Макрона на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге в мае следующего года, передает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсантъ".

По данным издания, президент России Владимир Путин передал приглашение своему французскому коллеге еще в мае во время встречи в Версале.

Французская сторона, как отмечает "Ъ", приняла приглашение Путина, но пока воздерживается от объявления об этом. Как пояснил один из собеседников издания, такая позиция связана с тем, что Париж не хочет торопиться до президентских выборов в России.

Макрон призвал уважать Россию

Глава Пятой республики Эммануэль Макрон, жестко отзывавшийся о Кремле в ходе предвыборной кампании, постепенно меняет свою риторику. С июля 2017 года Франция все чаще призывает к учету политического веса России и ее интересов на Ближнем Востоке.

"Нам следует работать с Россией, невозможно разрешить сирийский кризис без России, крайне сложно сделать то же самое без ее помощи в Северной Корее, и, кроме того, следует уважать Россию, держа в уме ее место, ее историю и наши с ней отношения", — заявил Макрон 18 сентября.

У Парижа и Москвы остаются разногласия по Украине, но есть и точки соприкосновения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Point в конце августа.

Политик подчеркнул, что есть вопросы, по которым позиции двух стран сходятся: урегулирование ситуации в Сирии и климатическая политика. "Если Владимир Путин поможет мне продвигаться вперед (по вопросам химического оружия и гуманитарных соглашений), мы сможем получить точки сближения", — подчеркнул французский лидер.

Диалог с Францией

Россия продолжает диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросам двухсторонних отношений, а также по актуальным международным и региональным вопросам, заявил президент России Владимир Путин 3 октября в ходе церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

"Мы продолжаем диалог с президентом Франции как по важным двусторонним, так и по актуальным международным и региональным вопросам. Мы заинтересованы в сохранении и развитии особой роли российско-французских отношений в европейских делах и мировой политике", — сказал Путин.