В Баку сбежавший от полиции мужчина пытался покончить с собой

2017-10-09 09:40 | www.oxu.az | 5

В Баку сбежавший от полиции человек пытался покончить с собой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сураханском районе столицы.

Так, в поселке Говсаны Сахават Магеррамов 1978 г.р. нанес себе ножевое ранение в область живота в магазине, в котором работал. Потеряв много крови, он был доставлен в больницу. После операции мужчина сообщил представителям правоохранительных органов, что сотрудники полиции преследовали его. Из-за этого он решил покончить с собой.

Выясняются точные причины попытки самоубийства С. Магеррамова.

Э.А.

