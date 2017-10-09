СМИ сообщили о готовности Южной Кореи к "немедленным операциям" против КНДР

2017-10-09 09:43 | www.trend.az | 5

Южнокорейские военные готовы к "немедленным операциям" в случае "провокаций" со стороны КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Рёнхап".

Слежение за КНДР ведется Южной Кореей и США всеми возможными средствами, включая самолеты-разведчики U-2S и RC-800, истребители-разведчики RF-16, самолет раннего предупреждения и контроля E-737, а также патрульные самолеты P-3C, отмечает Рёнхап.

Для обнаружения северокорейских ракет в течение двух минут после пуска в Японском море находится корабль, оснащенный системой "Иджис" (Aegis), а также радарами SPY-1D и Green Pine.

В конце сентября южнокорейские СМИ сообщили, что КНДР вывезла несколько межконтинентальных баллистических ракет из расположенного в Пхеньяне военного завода, что может быть признаком подготовки к испытанию термоядерной боеголовки в Тихом океане.

В сентябре на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа северокорейский лидер Ким Чен Ын может пойти на беспрецедентные меры, в том числе провести в Тихом океане испытание термоядерного боезаряда. В Сеуле полагали, что новое ядерное или ракетное испытание Пхеньян может приурочить к годовщине основания Трудовой партии Кореи.