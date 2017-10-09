ЮНЕСКО избирает нового гендиректора

2017-10-09 09:43 | www.oxu.az | 6

Сегодня в Париже в рамках 202-ой сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО состоится голосование на пост нового гендиректора организации, сообщает Oxu.Az.

Первый раунд тайного голосования пройдет сегодня.

Среди кандидатов - посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглу.

Если ни один из кандидатов не соберет требуемое большинство голосов 58 членов Исполнительного совета, голосование продолжится в течение недели с последующими четырьмя раундами.

Как ожидается, победитель голосования будет объявлен не позднее 13 октября.

Утверждение кандидата, назначенного Исполнительным советом, состоится 10 ноября. Новый генеральный директор, как ожидается, вступит в должность 15 ноября, сменив на посту Ирину Бокову из Болгарии, которая возглавляла ЮНЕСКО в течение двух четырехлетних сроков.

Н.Г.