В Казахстане построят новые водохранилища

2017-10-09 09:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В семи областях Казахстана построят 22 новых водохранилища.

Они смогут накапливать почти два миллиарда кубических метров воды, передает "Хабар 24" со ссылкой на председателя комитета министерства сельского хозяйства Ислама Абишева.

Стоимость проекта оценивается в 57 миллиардов тенге. По его словам, проект планируется реализовать за пять лет.

Большие планы есть и по восстановлению оросительной системы. Этот тип полива собираются возродить на площади в 610 тысяч гектаров.

В последующие несколько лет будет отремонтировано 41 аварийное водохранилище.

(Текст: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)