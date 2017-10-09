Ağar'dan çarpıcı İdlip harekatı yorumu

2017-10-09 09:53 | www.trend.az | 1

Abdullah Ağar konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

İdlib ile Fırat Kalkanı Harekatı'nı benzetmek yanlış. Fırat Kalkanı'nın gerçekleştiği alanda yaklaşık 250 bin sivil yaşıyordu. DEAŞ'lı sayısı ise 3 bin civarıydı. Ayrıca bunların çoğu yabancıydı, yani Suriye onların toprağı değildi. İdlib'de ise sivil sayısı 2 milyon. Silahlı kuvvet sayısının ise 20 ile 30 bin arası olduğu söyleniyor. Bir de bunlara bu bölgedeki güçlerin yüzde 90'ının Suriyeli olduğunu ekleyin. Yani kendi topraklarında bulunuyorlar. Bu şartlara baktığınızda bambaşka bir operasyon ve çok daha zorlu şartlar ortada.