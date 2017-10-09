В Баку владелец квартиры избил квартиросъёмщицу

2017-10-09 09:50 | www.oxu.az | 6

В Баку хозяин квартиры избил квартиросъёмщицу из-за обогревателя воды.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Хатаинском районе столицы.

Так, снимающая квартиру по адресу поселок НЗС, улица Хабибова, дом 49 45-летняя Сафарова Фатма Айдын гызы выразила недовольство по поводу того, что хозяин квартиры отключил обогреватель воды. Хозяин квартиры (имя пока неизвестно), придя в ярость, нанес несколько ударов кулаком по голове Ф.Сафаровой. Пострадавшая доставлена в больницу.

По факту в Хатаинском районном управлении полиции ведется следствия.

A.M.

