Минэкологии и природных ресурсов провело рейд

2017-10-09 09:58 | www.oxu.az | 5

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд с целью проверки ситуации с соблюдением требований экологического законодательства.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, в ходе рейда был выявлен факт вырубки двух эльдарских сосен в Бинагадинском районе столицы и нанесения ущерба природе в размере 1350 манатов. По факту в отношении собственника земельного участка Эльнура Ибрагимова был составлен акт.

Материалы по данному факту для дачи правовой оценки и избрания в отношении Р.Багирова соответствующих мер были направлены в Бинагадинскую районную прокуратуру.

Э.А.

