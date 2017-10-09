Казахстанские пассажиры смогут сами разрабатывать авиамаршруты

2017-10-09 10:12 | www.trend.az | 6

Генеральный директор РГП«Казаэронавигация» Азат Бектуров в рамках Регионального симпозиума по подготовке авиационных специалистов и TRAINAIR PLUS IKAO рассказал о новых перспективных направлениях, которые намерено внедрять в свое обслуживание предприятие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, большая территория нашей страны способствует выработке большого объема задач в сфере аэронавигационного обслуживания.

«Созданная в 1995 году наша организация выстроила на сегодняшний день одну из передовых и современных аэронавигационных систем на Евразийском континенте. Структура нашего предприятия состоит из 3 региональных центров, 15 филиалов, а также из медцентра и центра профессиональной подготовки. На сегодняшний день мы имеем 2,7 тысячи высококвалифицированных специалистов, на территории Казахстана проходят 92 воздушные трассы протяженностью более 84 тысяч км», - сообщил он.

По его словам, в среднем за год организация обслуживает около 230 тысяч полетов и ежесуточно контролируется свыше 600 воздушных судов. Однако этого мало. Современный уровень и перспективы развития гражданской авиации ставят перед предприятием новые задачи по совершенствованию использования воздушного пространства, обеспечению высокого уровня безопасности полетов, внедрению новых технологий в аэронавигационную систему страны.

«В этой связи в рамках долгосрочной программы развития предприятия до 2025 года начата работа по внедрению в Казахстане с 2019 года навигации, основанной на характеристиках PBN. К 2025 планируется внедрение принципов гибкого использования воздушного пространства и свободной маршрутизации, которое позволит пользователям самим разрабатывать предпочтительные маршруты, что будет экономически выгодно. С целью повышения качества аэронавигационного обслуживания будут внедрены перспективные спутниковые технологии, усовершенствованная система управления безопасности, внедрены все элементы управления аэронавигационной информацией», - подчеркнул Бектуров.

Глава «Казаэронавигации», называя наиболее перспективные направления транзитных потоков, отметил трансконтинентальные полеты из США и Канады в Индию, ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Сингапур по кроссполярным маршрутам, по которым уже сейчас выполняются полеты на регулярной основе.

Региональный симпозиум по подготовке авиационных специалистов и TRAINAIR PLUS IKAO организован Международной организацией гражданской авиации (IKAO) и РГП «Казаэронавигация», и продлится с 9 по 11 октября.