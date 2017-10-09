Yığmamızın oyunçusu Rusiya çempionatında oynayacaq

2017-10-09 10:21 | www.apa.az | 5

Azərbaycan millisinin voleybolçusu Kseniya Poznyak karyerasını Rusiyada davam etdirəcək. Apasport.az saytının məlumatına görə, 31 yaşlı blokçu “Leninqradka” klubu ilə danışıqları müsbət yekunlaşdırıb.

O, 82 yaşlı Sankt-Peterburq təmsilçisi ilə 1 illik müqavilə imzalayıb. Bu, Poznyakın karyerasında 4-cü ölkə olacaq. Belarus əsilli voleybolçumuz Azərbaycanda “Azərreyl”, “Lokomotiv”lə yanaşı, İtaliyada “Parma”, Türkiyədə “Beşiktaş”ın formasını geyinib.

Qeyd edək ki, Poznyakdan öncə Natalya Məmmədova da Rusiya Super Liqasını seçib. O, Kazan “Dinamo”su ilə anlaşıb.