Военный атташе Казахстана в Азербайджане попал в ДТП в Баку

2017-10-09 10:26 | www.apa.az | 5

Военный атташе Казахстана в Азербайджане попал в ДТП в Баку.

Как сообщает АПА, инцидент произошел близ круга «Азнефть».

Принадлежащий посольству Республики Казахстан в Азербайджане автомобиль марки «Митсубиши», управляемый Каиром Тезекбаевым, столкнулся с автомобилем «Мерседес», за рулем которого находился житель Леркиского района Нахид Джаббаров. В результате аварии никто не пострадал.

По факту ведется расследование.

Отметим, Каир Тезекбаев занимает должность военного атташе Казахстана в Азербайджане.