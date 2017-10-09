Для желающих поступить на госслужбу будут проведены очередные испытательные экзамены

2017-10-09 10:26 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА в ГЭЦ, испытательные экзамены по группам AA, AB, AC, BA, BB будут проведены 11, 12 и 13 октября.

Испытательные экзамены будут проведены в электронной форме в специально отведенных залах в здании ГЭЦ, расположенном по адресу: Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28. Для получения подробной информации о дате онлайн-регистрации для участия в очередных испытательных экзаменах следует перейти по ссылке http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom.

Отметим, желающие принять участие в электронном испытательном экзамене должны создать «Личный кабинет» на сайт ГЭЦ. Во время создания личного кабинета открывается счет. Стоимость участия в испытательном экзамене по приему на госслужбу составляет 30 манатов. Для осуществления платежа можно воспользоваться различными способами оплаты (подробная информация предоставлена на сайте payment.dim.gov.az). После создания «Личного кабинета» и поступления необходимой суммы на счет следует пройти онлайн-регистрацию на сайте Государственного экзаменационного центра.