Полиция Новой Зеландии пополнилась новым сотрудником - кошкой

2017-10-09 10:10 | www.oxu.az | 4

Прошло всего пару месяцев с тех пор, как легендарный констебль Эллиот (морская свинка) покинул этот мир. На его место взяли кошку по кличке Тиа, которая стала достойной заменой и прекрасной работницей, сообщает Oxu.Az со ссылкой на NZ Herald.

Тиа работает только по 30 минут, а в остальное время спит, умиляя сотрудников полиции и помогая им заполнить пустоту, оставшуюся после гибели констебля Эллиота.

Несмотря на то, что сон — наиболее приятное для кошечки занятие, она достойно исполняет свои обязанности, отметили в пресс-службе полиции.

"Тиа помогала нашим сотрудникам проводить некоторые расследования. Она очень хорошо разбирается в администрировании и документах", - говорят стражи порядка.

Н.Г.