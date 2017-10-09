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Полиция Новой Зеландии пополнилась новым сотрудником - кошкой

2017-10-09 10:10 | www.oxu.az | 4

Прошло всего пару месяцев с тех пор, как легендарный констебль Эллиот (морская свинка) покинул этот мир. На его место взяли кошку по кличке Тиа, которая стала достойной заменой и прекрасной работницей, сообщает Oxu.Az со ссылкой на NZ Herald.

Н.Г.

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