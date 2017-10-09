Названа самая уязвимая к ВИЧ категория граждан

2017-10-09 10:17 | www.oxu.az | 5

«В нашей стране ВИЧ-инфекция чаще всего передается при внутривенном употреблении наркотических средств».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сказал завотделом Республиканского центра по оцениванию и мониторингу СПИД Минздрава Натиг Зульфугаров.

По его словам, 45,5% носителей ВИЧ заразились при внутривенном использовании наркотических средств, 43,2% - при гетеросексуальных контактах, 2% - при гомосексуальных контактах, в 1,9% случаев вирус передался от матери ребенку, в 0,02% (1 человек) – в результате переливания донорской крови.

«В Азербайджане на официальном учете находятся 5269 ВИЧ-инфицированных лиц. 3796 (73,2%) из них – мужчины, 1473 (26,8%) – женщины», - отметил он.

Н.Зульфугаров заявил, что в настоящее время у 1383 граждан ВИЧ перешел в СПИД. До сих пор от ВИЧ скончались 828 человек.

A.M.

