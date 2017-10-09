В Каспийском море пройдут учебные стрельбы Каспийской флотилии

2017-10-09 10:30 | www.trend.az | 4

Экипажи более 20 кораблей Каспийской флотилии начали учения в Каспийском море, в ходе которых отработают комплекс ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По его словам, в учениях принимают участие, в частности, ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала".

"Всего в морских полигонах учебно-боевые задачи выполняют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии. Силами в море командует командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук… В море экипажи кораблей выполнят комплекс ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям", — сказал Астафьев.

Помимо выполнения комплекса боевых упражнений, экипажи отработают элементы совместного плавания кораблей различными строями в разное время суток, организацию взаимодействия и связи между кораблями.

Командование Каспийской флотилии даст оценку выполненным в море учебно-боевым задачам после возвращения корабельных групп в пункты базирования, добавил Астафьев.

Он уточнил, что учения являются плановым мероприятием и завершают боевую подготовку корабельных соединений Каспийской флотилии в летнем периоде обучения 2017 учебного года.