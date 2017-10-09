2017-10-09 10:29 | www.apa.az | 4
Сегодня начинается осенняя сессия ПАСЕ.
Как сообщает АПА, на сессии примет участие азербайджанская делегация во главе с председателем комитета Милли Меджлиса по международным и межпарламентским отношениям Самедом Сеидовым.
Сессия продлится 5 дней.
Сначала будут рассмотрены организационные вопросы. Будет избран новый президент ПАСЕ.
Кроме того, на пленарном заседании ПАСЕ будет представлен отчет в связи с развитием бюро и постоянного комитета, будут обсуждены результаты выборов в Албании. Также будут заслушаны отчеты на тему «Деятельность Организации экономического сотрудничества и развития в 2016-2017 годах», «Деятельность демократических институтов в Азербайджане», «Шаги, предпринятые в сфере прав человека в период председательства Азербайджана в СЕ», «Молодежь против коррупции». На заседании выступят президенты Чехии и Украины, председатель Совета министров СЕ.
На сессии также будет обсуждена тема «Расследование и наказание за возможные геноциды и преступления против человечества, совершенные ИГ».
Отметим, президент ПАСЕ Педро Аграмунт 6 октября подал в отставку.