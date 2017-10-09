Берлускони подарил Путину пододеяльник ручной работы – ФОТО

2017-10-09 10:30 | www.oxu.az | 3

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони побывал в Сочи на дне рождения своего друга, президента России Владимира Путина, и подарил ему вышитый пододеяльник размера king-size, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В компании по производству постельного белья, ставшей исполнителем необычного заказа, подтвердили эту информацию.

Как заявил ее руководитель Микеле Каскавилла, на пошив пододеяльника ушло порядка шести часов.

"Мастера фабрики использовали машинную печать, однако упаковка подарка была изготовлена вручную. Для нас это большая честь сделать подарок для президента Путина", - сказал он.

На пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

Н.Г.