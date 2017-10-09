Новую стратегию партнерства Беларуси и Всемирного банка планируется принять в марте 2018 года

2017-10-09 10:34 | www.trend.az | 4

Рамочную стратегию партнерства Беларуси и Группы Всемирного банка (ВБ) на период до 2022 года планируется принять в марте 2018 года, сообщил в интервью корреспонденту передает Белта глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер.

"Рамочную стратегию партнерства планируется принять в марте 2018 года. Там будет представлена амбициозная программа кредитования", - заявил он.

В частности, член Группы ВБ Международная финансовая корпорация планирует увеличить объем инвестиций в частный сектор белорусской экономики. "Что касается Всемирного банка, то запланированы инвестиции в такие сферы, как высшее и среднее образование, системы водоснабжения и водоотведения и централизованного отопления. Наша основная цель заключается в том, чтобы повысить уровень жизни обычных граждан", - рассказал Александр Кремер.

Глава представительства банка сообщил, что в ближайшее время Группа Всемирного банка собирается представить документ под названием "Комплексное диагностическое исследование экономики".