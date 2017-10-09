Чем закончилось "слепое" прослушивание на O Ses Türkiye для азербайджанского участника (ВИДЕО)

2017-10-09 10:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - На турецком телеканале TV8 стартовал новый сезон вокального шоу O Ses Türkiye (аналог международного вокального шоу The Voice), сообщает Trend Life.

В жюри входят Мурат Боз, Йылдыз Тильбе, Хадисе, Гёкхан Озогуз.

В ходе "слепых" прослушиваний выступил молодой азербайджанский исполнитель Адиль Бахышлы, который исполнил композицию "Unchained Melody". 28-летнему певцу удалось привлечь внимание двух членов жюри - на его голос повернулись Хадисе и Гёкхан Озогуз.

Уже после прослушивания Хадисе отметила, что манера исполнения Адиля Бахышлы чем-то схожа с манерой исполнения победителя проекта O Ses Türkiye (сезон 2014-2015 годов) Эльнура Гусейнова. Бахышлы рассказал, что они с Эльнуром обучались у одного и того же преподавателя.

Отметим, что Бахышлы сделал выбор в пользу Хадисе, в чьей команде и продолжит участие в шоу.

(Автор: Джани Бабаева)