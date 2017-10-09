Обнародован список участников шоу «Maşın» – ОБНОВЛЕНО

2017-10-09 10:35 | www.oxu.az | 4

Вчера на телеканале ATV стартовал 15-ый сезон реалити-шоу «Maşın».

Oxu.Az представляет вам полный список участников нового сезона:

Тунзаля Алиева, Вусала Ализаде, Эльшад Хосе, Самира Юсифгызы, Рауф Ахмедов, Ульвия Аловлу, Илькин Мисгерли, Мехрибан Ханларова, Талыб Тале, Вусала Керимова, Назим Пишьяры, Земфира Адыгезалова, Вугар Мурадов, Гюнель Алекберова, Ильгар Микаилоглы, Хатун Алиева, Ариф Гулиев, Вугар Абдулов.

Сегодня один из участников по правилам проекта покинет шоу.

13:12 (07.10.2017)

Как сообщалось, первый выпуск 15-го сезона реалити-шоу «Maşın» выйдет в эфир 8 октября в 22:15 на телеканале ATV. Шоу будет длиться 18 дней. Все выпуски, как обычно, будут идти в прямом эфире. За заветный автомобиль будут бороться 18 участников.

Oxu.Az представляет вам полный список участников нового сезона:

1. Тунзаля Алиева

2. Вусала Ализаде

3. Эльшад Хосе

4. Самира Юсифгызы

5. Рауф Ахмедов

6. Ульвия Аловлу

7. Илькин Мисгарлы

8. Мехрибан Ханларова

9. Талыб Тале

10. Вусала Керимова

11. Назим Пишьяры

12. Земфира Адыгезалова

13. Вугар Мурадов

14. Гюнель Алекберова

15. Ильгар Микаилоглы

16. Хатун Алиева

17. Метанет Аливердиева

18. Хосе Бернардо

Отметим, что в предыдущих сезонах конкурса некоторые участники намеренно убирали руку и покидали шоу, что приводило к потере спонсоров и завершению шоу раньше времени. По полученной нами информации, в этом сезоне в контракте участников прописано, что за самовольный уход с шоу предусмотрен штраф в размере 50 тыс. манатов.

Победитель шоу получит автомобиль Nissan Altima, стоимость которого составляет примерно 60 тыс. манатов.

Айтен Садыгзаде

