Военный атташе Казахстана попал в аварию в Баку

2017-10-09 10:37 | www.oxu.az | 4
Военный атташе Казахстана в Азербайджане попал в ДТП в Баку.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вблизи круга Азнефть.
Принадлежащий посольству Республики Казахстан в Азербайджане и управляемый Каиром Тезекбаевым автомобиль марки «Митсубиши» столкнулся с автомобилем «Мерседес», за рулем которого находился житель Леркиского района Нахид Джаббаров. В результате аварии никто не пострадал.
По факту ведется расследование.
Отметим, Каир Тезекбаев занимает должность военного атташе Казахстана в Азербайджане.