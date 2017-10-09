Военный атташе Казахстана попал в аварию в Баку

2017-10-09 10:37 | www.oxu.az | 4

Военный атташе Казахстана в Азербайджане попал в ДТП в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вблизи круга Азнефть.

Принадлежащий посольству Республики Казахстан в Азербайджане и управляемый Каиром Тезекбаевым автомобиль марки «Митсубиши» столкнулся с автомобилем «Мерседес», за рулем которого находился житель Леркиского района Нахид Джаббаров. В результате аварии никто не пострадал.

По факту ведется расследование.

Отметим, Каир Тезекбаев занимает должность военного атташе Казахстана в Азербайджане.

А.М.

