Американский дипломат: «Азербайджан доказал свою приверженность делу предотвращения незаконной торговли оружием массового поражения»

2017-10-09 10:50 | www.apa.az | 4

Управление по контролю за экспортом и безопасностью границ посольства США в Азербайджане проводит тренинг по Предотвращению распространения, в котором участвуют 12 следователей Государственного таможенного комитета республики, а также 5 судей и 5 прокуроров.





Как сообщает АПА, выступая на состоявшейся сегодня церемонии открытия мероприятия и. о. посла США в Азербайджане Картер Вильбёр отметил, что в рамках программы Контроля за экспортом и безопасностью границ (ЕХВS) осуществляется долговременное сотрудничество с правительством Азербайджана.





«Наша общая цель заключается в предотвращении распространения оружия массового поражения. Эти тренинги демонстрируют долговременную приверженность наших стран осуществлению усилий в данной сфере. EXBS функционирует в Азербайджане с 1999 года. За прошедший период в целях предоставления оборудования и оказания содействия израсходовано 26.3 млн. долларов. Азербайджан является партнером, доказавшим свою приверженность предотвращению незаконной торговли оружием массового поражения», - сказал дипломат.



Затем выступил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Шахин Багиров. По его словам, Азербайджан заинтересован в изучении опыта США и других стран мира в сфере предотвращения распространения оружия массового поражения: «Эти учения важны для наших следственных органов. Уверен, что изученный ими здесь опыт будет применен в будущей деятельности».

Учения проводятся Министерством внутренней безопасности США, Минюстом и Министерством экономики, администрацией по национальной ядерной безопасности и Администрацией по контролю над экспортом и ядерными исследованиями Украины.

Учения продлятся до 13 октября.