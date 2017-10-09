Боевики в Сирии использовали оружие из США, Бельгии и Франции

2017-10-09 10:50 | www.oxu.az | 4
Боевики группировки «Джабхат ан-Нусра», напавшие на наблюдательный пост российской военной полиции, имели при себе оружие американского, бельгийского и французского производства, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
С таким заявлением выступил военнослужащий армии САР Валид Хали.
«Здесь представлено оружие, изъятое у боевиков несколько недель назад.
Оно поставлялось террористам нелегально из-за границы. Здесь более 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатомётов производства США, Бельгии и Франции», - говориться в заявлении.
По данным сирийских военных, иногда боевики самостоятельно дорабатывали серийные образцы.
Как отметил дивизионный генерал Али Аль-Али, есть неопровержимые доказательства того, что боевиками используется вооружение зарубежного производства.
Ранее Аль-Али заявил, что США поставляют оружие террористам в Сирии, а не оппозиции.
В сентябре в районе Идлиба террористам удалось взять в окружение взвод военной полиции России, который несколько часов отражал атаки боевиков до прихода спецотряда деблокирования.
Н.Г.