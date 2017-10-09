Боевики в Сирии использовали оружие из США, Бельгии и Франции

2017-10-09 10:50 | www.oxu.az | 4

Боевики группировки «Джабхат ан-Нусра», напавшие на наблюдательный пост российской военной полиции, имели при себе оружие американского, бельгийского и французского производства, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

С таким заявлением выступил военнослужащий армии САР Валид Хали.

«Здесь представлено оружие, изъятое у боевиков несколько недель назад.

Оно поставлялось террористам нелегально из-за границы. Здесь более 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатомётов производства США, Бельгии и Франции», - говориться в заявлении.

По данным сирийских военных, иногда боевики самостоятельно дорабатывали серийные образцы.

Как отметил дивизионный генерал Али Аль-Али, есть неопровержимые доказательства того, что боевиками используется вооружение зарубежного производства.

Ранее Аль-Али заявил, что США поставляют оружие террористам в Сирии, а не оппозиции.

В сентябре в районе Идлиба террористам удалось взять в окружение взвод военной полиции России, который несколько часов отражал атаки боевиков до прихода спецотряда деблокирования.

Н.Г.