Убившему бывшую супругу экс-полицейскому сократили срок наказания

2017-10-09 11:00 | www.oxu.az | 5

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба, поданная на приговор в отношении Самира Алиева, обвиняемого в убийстве бывшей супруги.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сказал адвокат Джейхун Юсифов.

По его словам, на процессе под председательством судьи Абида Абдинбекова было объявлено решение суда. Согласно решению, приговор суда первой инстанции был изменен.

Срок лишения свободы для С.Алиева был сокращен с 20 до 19 лет. Кроме того, статья 120.1 (умышленное убийство), по которой обвинили С.Алиева, была изменена на статью 125 (доведение до самоубийства).

A.M.

