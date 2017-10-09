Иран будет соответствующим образом реагировать на позиции Трампа по СВПД

2017-10-09 11:03 | www.trend.az | 6

Министр иностранных дел Ирана сказал в воскресенье, что Иран отреагирует должным образом на позиции президента США Дональда Трампа по СВПД, передает Иран (ИРНА).

Мохаммад Джавад Зариф сделал эти замечания в ответ на вопрос журналистов о позиции Ирана по политике США в отношении Ирана и ядерной сделки, которая объявится в ближайшие несколько дней президентом Трампом.

"Исламская Республика Иран преследует за своей внешней политикой в регионе, независимо от других риторик, но после того, как президент Трамп объявит свою политику в отношении Ирана и ядерной сделке, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Иран даст достойный ответ на неё", заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана в кулуарах конференции под названием "Айатолла Хашеми Рафсанджани и 8-летняя свящённая оборона" в воскресенье.