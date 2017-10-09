Порошенко присвоил Гюндюзу Мамедову государственный чин

2017-10-09 11:06 | www.oxu.az | 6

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении прокурору Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Гюндузу Мамедову чина государственного советника юстиции 3-го класса, сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт главы украинского государства.

Напомним, несколько недель назад Гюндуз Мамедов выступил с заявлением, что ущерб Украины от строительства Россией Крымского моста составляет 10 миллиардов гривен.

После этого президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Крымского моста

Н.Г.