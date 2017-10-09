Турция может закрыть базу "Инджирлик" для ВВС США – СМИ

2017-10-09 11:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турция может закрыть военно-воздушную базу "Инджирлик" для ВВС США, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной этого является то, что США приостановили выдачу виз гражданам Турции.

Отметим, что накануне США приостановили выдачу виз гражданам Турции по причине ареста в стране сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства США, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

Напомним, что первого августа Германия завершила вывод реактивных военных самолетов «Торнадо» с военно-воздушной базы "Инджирлик" в Турции. Этот процесс начался в конце 2016 года. Германия разместила свои самолеты на военно-воздушной базе «Аль-Азрак» на территории Иордании.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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