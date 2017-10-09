Заместитель генпрокурора: «В Азербайджане ведется серьезная борьба против коррупции и киберпреступности»

2017-10-09 11:21 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, региональная конференция организована Международной ассоциацией прокуроров (IAP), Главным управлением по борьбе с коррупцией и Советом Европы.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Кямран Алиев, секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Кямал Джафаров, генсек IAP, председатель объединяющей прокуроров международной электронной сети преступности Хан Мораал, руководитель политического отдела представительства Европейского союза в Азербайджане Денис Даниилидис и глава бакинского офиса Совета Европы, посол Золтан Хирнейз.

К.Алиев отметил, что региональная конференция по киберпреступности продлится до 11 октября. По его словам, тема киберпреступности актуальна в мире: «В мероприятии примут участие около 70 человек. 46 из них представители Восточной Европы, Балканских стран, Грузии и Ирана».

Заместитель генпрокурора сказал, что в Азербайджане ведется борьба против всех видов преступности – отмывание грязных денег, финансирование терроризма, коррупция и киберпреступность.

Мероприятие продолжилось выступлениями.