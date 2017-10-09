Барзани готов отказаться от независимости Курдистана

2017-10-09 11:22 | www.oxu.az | 6

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани готов заморозить результаты референдума о независимости курдской автономии в обмен на снятие с региона санкций Багдада. Об этом сегодня заявил вице-президент Ирака Усама ан-Нуджейфи по итогам переговоров с курдским лидером, сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По словам ан-Нуджейфи, Барзани готов к диалогу с иракскими властями.

8 октября Барзани провел переговоры с вице-президентами Ирака Усамой ан-Нуджейфи и Аядом Алауи. Они обсудили возможные пути выхода из кризисной ситуации, в частности, предложили пошаговый план по разрешению противоречий между Эрбилем и Багдадом.

При этом официальный представитель офиса премьер-министра Ирака Саад аль-Хадиси отметил, что инициатива вице-президентов не считается официальным отражением политики Багдада, встречи были проведены без координации с центральными властями.

Н.Г.