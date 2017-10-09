Камран Алиев: «Возросло число направляемых в суд в связи с банковской сферой уголовных дел»

2017-10-09 11:39 | www.apa.az | 4

«В этом году 155 возбужденных в отношении 215 должностных лиц уголовных дела были направлены в суд для рассмотрения».

Как сообщает АПА, об это сказал заместитель Генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Камран Алиев. Он сообщил, что в настоящий момент в исполнении Главного управления находится 118 уголовных дел.

«Возросло число направляемых в суд в связи с банковской сферой уголовных дел. В то же время, в настоящий момент в Главном управлении ведется следствие по уголовным делам, возбужденным в отношении должностных лиц жилищно-строительной сферы, небанковских кредитных организаций», - отметил К. Алиев.