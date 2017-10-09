Ученые из 5 стран собрались в Оренбурге обсудить вопросы экосистем

2017-10-09 11:32 | www.trend.az | 4

В Оренбурге собрались ученые из пяти стран, чтобы обсудить изменения экосистем Арало-Каспийского бассейна.

С 9 по 13 октября в Оренбургском государственном педагогическом университете проходит международная конференция «Пространственно-временная динамика биоты и экосистем Арало-Каспийского бассейна», посвященная памяти натуралиста и путешественника Николая Зарудного. В работе научного форума принимают участие около 140 ученых из России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Великобритании, передает «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-служба ОГПУ.

Представители научного сообщества обсудят глобальные изменения экосистем, которые произошли за последние 150-200 лет, популяций животных, растений и грибов средней полосы и юга России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Азербайджана. Также ученые примут участие в полевой экспедиции в одном из оренбургских заповедников.

Кстати, Оренбург не случайно стал местом проведения конференции. Николай Зарудный начал свою научную карьеру в Оренбуржье.