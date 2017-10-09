МККК после нападений закроет офисы в двух провинциях Афганистана

2017-10-09 11:34 | www.trend.az | 3

Международный комитет Красного Креста закроет отделения в афганских провинциях Кундуз и Фарьяб в связи с участившимися случаями похищения и нападения на сотрудников, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV News.

"У нас нет другого выбора, кроме как значительно сократить присутствие в Афганистане", — заявила представитель делегации МККК в Афганистане Моника Занарелли.

По ее словам, полностью свою деятельность в стране организация прекращать не будет.

В сентябре пресс-секретарь МККК Анастасия Исюк сообщила РИА Новости, что в Афганистане убита сотрудница МККК из Испании. Исюк тогда подчеркнула, что организация намерена провести оценку ситуации с безопасностью своих сотрудников в этой стране. По ее словам, в 2017 году в этом регионе уже были убиты шесть сотрудников МККК и двое были захвачены в заложники, а затем отпущены.