Rusya ve Suudi Arabistan S-400 için anlaştı

2017-10-09 11:35 | www.trend.az | 0

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in tarihi Moskova ziyaretinin ardından Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Rusya Federal Teknik İşbirliği Kurumu (FSMTC) Sözcüsü Mariya Vorobyeva, Rusya ile Suudi Arabistan'ın S-400 füze savunma sisteminin sevkiyatı konusunda anlaştığını söyledi.

DİĞER SEVKİYATLAR

Vorobyeva, tarafların Kornet-EM tanksavar füze sistemleri, TOS-1A Buratino ağır ateşleme sistemleri, AGS-30 bomba atarları ve Kalaşnikof AK-103 tüfeklerinin sevkiyatı konusunda da anlaşmaya vardığını aktardı.

ASKERİ-TEKNİK ANLAŞMALAR İMZALANDI

Vorobyeva, Rus silah devi Rosoboroneksport ve Suudi askeri endüstri şirketi arasında iki ülke arasındaki askeri-teknik alanda iş birliğini geliştirmek için askeri ürünlerin satın alınmasına ve üretimin yerelleştirilmesi konusunda memorandum imzalandığını da belirtti.

MEMORANDUM İMZALANDI

Vorobyeva, Kral Selman'ın ziyareti sırasında Rosoboroneksport ile SAMI arasında AK-103 tüfeklerinini Suudi Arabistan'da lisanslı olarak üretilebilmesine yönelik memorandum imzalandığını da belirtti.

KAYNAK HABER7