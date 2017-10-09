В Баку обсуждают борьбу с киберпреступлениями

2017-10-09 11:33 | www.oxu.az | 4

В Баку проходит региональная конференция по кибербезопасности, в работе которой участвуют представители Евросоюза, Совета Европы, а также эксперты стран СНГ, Турции и Европы, сообщает Oxu.Az со ссылкой на APA.

Заместитель генпрокурора Азербайджана Кямран Алиев заявил, что эта конференция проводится по инициативе международной ассоциации прокуроров и поддержана правительством Азербайджана, а также ЕС.

По его словам, в ходе конференции будут обсуждаться вопросы борьбы с кибербезопасностью.

К.Алиев отметил, что Азербайджан также ведет борьбу с кибербезопасностью начиная с 2010 года, когда им подписана была соответствующая конвенция.

Н.Г.