Граждане Азербайджана могут получить еще одну справку через портал е-правительства

2017-10-09 11:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана могут получить справку об оплате услуг ОАО "Азерсу" произведенной за последние 12 месяцев, говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Получить справку можно в разделе услуг ОАО: перейдя в раздел е-услуги и указав 13-значный абонентский код. После этого пользователю будет предоставлена информация о типе используемого счетчика, о фактурном потреблении и стоимости, а также о произведенной им оплате услуг ОАО за последние 12 месяцев.

Для получения данной справки необходимо пройти регистрацию на портале, используя сертификат е-подписи.

Электронные справки, получаемые посредством портала, могут быть отправлены или распечатаны для предоставления в соответствующие структуры.

На сегодня посредством портала е-правительства можно получить 18 наименований е-справок.

Портал является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет того, что различные органы взаимодействуют друг с другом в электронном формате.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev