В бакинском метро обезврежена банда карманников

2017-10-09 12:30 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, жительница города Баку Рухана Гулиева обратилась в полицию в связи с кражей ее телефона марки «Samsung J5» на станции метро «28 Мая».

В результате неотложных мер был задержан подозреваемый в совершении кражи, ранее судимый по разным статьям Уголовного кодекса житель Низаминского района столицы Кянан Исмаилов.

Во время расследования было установлено, что К.Исмаилов обокрал нескольких лиц. Благодаря видеокадрам удалось установить личности других членов банды - ранее судимого по разным статьям Уголовного кодекса жителя Низаминского района Хикмета Юсубова, жителя Бардинского района Фагана Гафарова и главы банды, ранее неоднократно судимого жителя Бардинского района Мохуббата Алиева.

В ходе расследования также было установлено, что за прошедший период они совершили в Баку различные преступления.

Руководство отдела полиции метрополитена просит пассажиров метро быть бдительными, внимательными и при какой-либо негативной ситуации незамедлительно обратиться к сотрудникам полиции. Граждане, пострадавшие от действий указанных на фото лиц, могут обратиться в полицию.