Красный Крест сокращает свое присутствие в Афганистане

2017-10-09 11:44 | www.oxu.az | 6

Международный комитет Красного Креста намерен "значительно" сократить свое присутствие в Афганистане после атак, в результате которых в этом году погибли семь сотрудников организации, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас нет другого выбора, кроме как значительно сократить наше присутствие в Афганистане", - приводит агентство слова главы делегации в Афганистане Моники Дзанарелли.

Она добавила, что организация не намерена совсем покидать Афганистан.

В феврале шесть сотрудников МККК были убиты, еще двое пропали без вести в провинции Джаузджан в Афганистане.

Как сообщила тогда штаб-квартира организации, транспортная колонна с сельскохозяйственными материалами, в которой находились три водителя и пять представителей МККК, подверглась нападению со стороны "неизвестных вооруженных людей".

Во время атаки были застрелены три водителя и три представителя Красного Креста.

Н.Г.