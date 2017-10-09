У супруги Анара Мамедханова украли собаку стоимостью 2 тысячи манатов

2017-10-09 11:50 | www.oxu.az | 6

В Баку украли собаку породы чау-чау.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел в поселке Мардакян Хазарского района.

Жительница столицы Ирада Мамедханова, 1970 года рождения, обратилась в полицию, сообщив, что неизвестный или неизвестные украли с дачи ее собаку породы чау-чау.

На основе обращения проводятся розыскные мероприятия.

Отметим, что Ирада Мамедханова – супруга покойного депутата, бывшего капитана команды «Парни из Баку» Анара Мамедханова.

Также добавим, что стоимостью собаки породы чау-чау превышает 2000 манатов.

A.M.

