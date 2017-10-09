В Центрах Госслужбы ASAN создана возможность безналичной оплаты

2017-10-09 11:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Центрах Госслужбы ASAN создана возможность безналичной оплаты, сообщает в понедельник Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана.

Согласно сообщению, с целью внедрения различных видов оплаты и координации работы в центрах Службы ASAN в августе 2017 года была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Центрального банка, Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, банков, функционирующих в центрах Службы ASAN, а также самих центров Службы ASAN.

“В результате совместной деятельности была обеспечена возможность безналичной оплаты посредством POS-терминалов в бакинском центре Службы ASAN №4 и бакинском центре ASAN Kommunal №2. Также была создана возможность безналичной оплаты в терминалах ASAN Pay в бакинском центре Службы ASAN №1”, - говорится в сообщении.

(Автор: Анвар Мамедов)