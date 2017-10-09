Нефтяная корзина ОПЕК 6 октября незначительно подешевела

2017-10-09 11:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК шестого октября составила 54,47 доллара за баррель, что на 0,15 доллара меньше показателя минувшего четверга, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в понедельник демонстрирует рост.

По состоянию на 11:45 понедельника, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14 процента - до 55,7 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,45 процента — до 49,51 доллара за баррель.