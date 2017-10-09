Лукашенко: «Беларусь намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном»

2017-10-09 12:38 | www.apa.az | 5

Беларусь намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном, взаимодействие стран в этой сфере не противоречит международным обязательствам.



Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.



«Мы продолжаем наше сотрудничество, в военно-технической сфере в том числе… Наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета безопасности, ООН в целом, мы суверенные независимые государства и вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств, сложившейся традиции братских государств», — сказал Лукашенко.





Президент Беларуси подчеркнул, что в Минске к азербайджанцам вообще нет никаких претензий. «Мы с великим уважением относимся к ним. Я очень хорошо помню, что в трудные времена ваш президент всегда подставлял плечо белорусскому государству.





Мы это все очень хорошо помним, и, если мы сможем что-то сделать для Азербайджана, мы готовы это сделать, чтобы ваш народ жил в безопасности, государство развивалось», - сказал он. По словам Лукашенко, для того, чтобы граждане Азербайджана «чувствовали себя… спокойно, надежно, надо крепить оборону». «Мы вместе с вами работаем в этом плане и будем продолжать работать», — сказал он. Лукашенко также попросил передать азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву «самые добрые пожелания» и выразил надежду на скорую встречу с ним.