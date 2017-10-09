Во время строительства TANAP обнаружены древние захоронения, строительные работы приостановлены

2017-10-09 12:39 | www.apa.az | 6

Во время строительства в рамках проекта TANAP на территории деревни Доманич в Турции были найдены древние захоронения эпохи Древнего Рима.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство Anadolu, официальные лица TANAP решили прекратить строительные работы. На месте археологи начали раскопки. Находки переданы музею Кютахья.

Глава музея Кютахья Метин Тюрктюз сказал, что работы по строительству в рамках проекта TANAP ведутся осторожно. «До сих пор в этом регионе было обнаружено много таких артефактов».