Россия проводит учения на Каспии

2017-10-09 12:03 | www.oxu.az | 5

Экипажи более 20 кораблей Каспийской флотилии начали учения в Каспийском море, в ходе которых отработают комплекс ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.

Как передает Oxu.Az, об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По его словам, в учениях принимают участие, в частности, ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала».

Э.А.

