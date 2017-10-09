Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров по итогам социально-экономического развития за 9 месяцев 2017 года и предстоящим задачам (ФОТО)

2017-10-09 11:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в понедельник состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем с докладами выступили министр образования Микаил Джаббаров, председатель ОАО "Азеравтойол" Салех Мамедов, генеральный директор Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

Президент Азербайджана выступил на заседании с заключительной речью.

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