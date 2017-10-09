Психологические проблемы в странах СНГ и пути их решения обсудят в Астане

2017-10-09 12:02 | www.trend.az | 6

Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation forMental Health) с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств, передает Sputnik Казахстан .

О том, как решаются проблемы, связанные с психическим здоровьем в Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане, расскажут эксперты в области психологии и психиатрии.

Участники:

в Астане:

— директор Евразийского Института практической психологии и психотерапии, кандидат психологических наук Марина КОЛЯЕВА.

В Баку:

— президент Азербайджанской психиатрической ассоциации Надир ИСМАИЛОВ.

В Бишкеке:

— директор республиканского центра психического здоровья Ураимжан ИСМАИЛОВ.