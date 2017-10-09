Анкара закроет Инджирлик для американцев

2017-10-09 12:10 | www.oxu.az | 3

Турция может закрыть военно-воздушную базу Инджирлик для ВВС США, сообщает Oxu.Az со ссылкойн на Hurriyet.

Причиной является приостановление Соединенными Штатами выдачи виз гражданам Турции.

Накануне США приостановили выдачу виз гражданам Турции по причине ареста в стране сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства США, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в причастности к попытке военного переворота в Турции.

В свою очередь Турция также приостановила выдачу виз гражданам США.

Н.Г.